Взрыв произошел в гаражном кооперативе Бобруйска

17 февраля в 19:11 очевидцы сообщили спасателям о взрыве в гараже гаражно-строительного кооператива №12 по улице Ковзана в Бобруйске и возможном нахождении под завалами людей, сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Бобруйск» со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Прибывшие спасатели обнаружили, что обрушились строительные конструкции трех гаражей, повреждены кровли еще двух гаражей. Со слов очевидцев, в разрушенном гараже находится человек, еще один до прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинул разрушенное строение.