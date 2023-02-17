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Происшествия

Взрыв произошел в гаражном кооперативе Бобруйска

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Взрыв произошел в гаражном кооперативе Бобруйска

17 февраля в 19:11 очевидцы сообщили спасателям о взрыве в гараже гаражно-строительного кооператива №12 по улице Ковзана в Бобруйске и возможном нахождении под завалами людей, сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Бобруйск» со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Прибывшие спасатели обнаружили, что обрушились строительные конструкции трех гаражей, повреждены кровли еще двух гаражей. Со слов очевидцев, в разрушенном гараже находится человек, еще один до прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинул разрушенное строение.

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