Взор на Восток: Бобруйск принимал делегацию из Монголии

Сложится ли формула успеха и перспективного сотрудничества? Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко считает, что все зависит от обоюдного желания проводить совместную работу по разным направлениям. Об этом он заявил, подводя итоги встречи с делегацией Монголии, которая прибыла в Могилевскую область с рабочим визитом на исходе октября. Уже на следующий день делегация продолжила путешествие и 3 ноября сделала остановку в городе на Березине.

В этом году исполнилось 30 лет с начала дипломатических отношений между Беларусью и Монголией. Сегодня Монголия – один из перспективных рынков для диверсификации экспорта. Хотя большее число людей проживают в городах, экономика Монголии сосредоточена на добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве. Такие минеральные ресурсы, как медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото, составляют значительную часть промышленного производства страны. Бобруйск интересует делегатов во всех направлениях: туризм, образование, кадры, промышленность, сельское хозяйство…

Вместе с главой администрации аймака (территориальная административная единица) Булган в Бобруйск прибыли представители сельского хозяйства, культуры, специалисты по снабжению и продовольствию, предприниматели. В списке объектов бизнес-экскурсии ОАО «ФанДОК», школа №35, ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», Бобруйский краеведческий музей, ОАО «Красный пищевик».

За 2020 год товарооборот Беларуси и Монголии составил $179 тыс., в 2021-м – почти $1,6 млн. А по итогам 9 месяцев текущего года этот показатель составил порядка $2,7 млн. В основном мы экспортируем свои товары в Монголию. Могилевщина экспортирует в Монголию грузовые железнодорожные вагоны, молоко, сливки сгущенные и сухие. Как выяснилось позже, у нас закупают продукцию завода тракторных деталей и агрегатов. Несколько десятков единиц сельхозтехники уже были экспортированы в Монголию в 2012-м и 2020-м. Что касается «Бобруйскагромаша», делегаты проявили заинтересованность и готовность в ближайшем будущем вести диалог с предприятием более предметно.

Школа №35 тоже пришлась по нраву восточным гостям. Спортивные залы, бассейн, мастерские для уроков труда, учебные классы, использование в образовательном процессе современных технологий – все это вызывало живой интерес. В Беларуси обучаются граждане Монголии. Есть перспектива развития обмена студентами.

Как отметил глава администрации аймака Булган Б. Ариун-Эрдэне, особый интерес в Могилевской области представляет сельское хозяйство:

– Основная отрасль нашего региона – сельское хозяйство, в том числе животноводство и земледелие. У нас здесь не хватает специалистов, есть потребность в таких людях. Поэтому, зная Беларусь, особенно Могилевскую область, в которой сельское хозяйство находится на высоком уровне, мы приехали именно сюда. Здесь есть высокопрофессиональные специалисты в сельском хозяйстве. А это значит, что мы можем работать в этом направлении. Еще мы задумываемся о строительстве деревообрабатывающего комбината. У нас много лесов, мы бы хотели делать такую же качественную и красивую мебель, как в Бобруйске.

Рабочий визит монгольской делегации по Могилевской области продолжается . Гости уже посетили различные промышленные, сельскохозяйственные, перерабатывающие предприятия региона, а также учреждения образования, специализирующиеся на подготовке кадров для сельхозотрасли. Кроме этого, они с интересом посещают культурные, спортивные и знаковые объекты области и Бобруйска в частности.