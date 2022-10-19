Взгляд на развитие Бобруйска. Первая пресс-­конференция с новым руководителем нашего города

11 октября состоялась первая пресс-­конференция с новым руководителем нашего города Игорем Киселем, которого утвердили в должности председателя Бобруйского горисполкома в начале ок­тября. Игорь Николаевич открыто и доброжелательно пообщался с журналистами, ответив на все интересующие вопросы, и поделился взглядами на развитие Бобруйска в ближайшем будущем. Во время пресс-конференции затронули темы работы промышленного сектора и доступности жилищного строительства, благоустройства и туристического потенциала, реконструкции значимых объектов и освещения улиц.

О внимании к важным сферам города

Строительство, медицина, экономика, ЖКХ, идеология, образование, туризм… – все эти сферы очень важны для жизнедеятельности Бобруйска и влияют на жизнеобеспечение наших граждан, отметил Игорь Кисель. В горисполкоме анализируют обращения бобруйчан и «держат руку на пульсе», чтобы всегда понимать, что больше всего волнует ­людей.

– На сегодня были актуальны вопросы по запуску тепла в наши объекты социальной сферы и объекты жилищного фонда. С учетом того, что была проведена большая работа по подготовке к ­осенне-зимнему периоду, в городе запустили отопление в соответствии с графиком, – сказал Игорь Николаевич. – Экономике, вы сами видите, уделяется первоочередное внимание, потому что это развитие нашего промышленного потенциала города, предприятий. Учитывая негативные последствия, которые происходят в мире, мы перестроили экономику и логистику некоторых экспортоориентированных предприятий.

О промышленности

– Промышленный сектор Бобруйска представлен 35 крупными и средними предприятиями, формирующими свыше 80 процентов выручки всего социально-­экономического комплекса города. Объем промышленного производства за ­январь-август увеличился на 37 процентов по сравнению с прошлым годом. Индекс физического объема – 106 процентов. Удельный вес Бобруйска в промышленном потенциале Могилевской области возрос до 24 процентов. Рентабельность продаж составила 8,6 процента, чистая прибыль за январь-­август – 167 миллионов рублей. Экономика Бобруйска экспортоориентирована, свыше 50 процентов выпускаемой продукции идет на экспорт. Бобруйские предприятия обеспечивают поставки в 54 страны, в том числе на рынки 16 новых перспективных стран: Анголы, Боснии и Герцеговины, Гвинеи, Зимбабве, Израиля, Ирака и других. Экспорт товара составил более 116 процентов. Основной регион поставок – Российская Федерация. Если в прошлом году мы туда экспортировали 60 процентов, то в этом году уже 75.

Жилищное строительство

– Жилищное строительство в нашем городе развивается в соответствии с ­указами Президента. На сегодня в среднем на одного жителя Бобруйска приходится 25,6 кв. м. По доведенной программе жилищного строительства в 2022 году нам необходимо построить 73 тысячи кв. м. У нас около 12 тысяч человек стоят на очереди на улучшение жилищных условий. Если брать по категориям, особое внимание уделяется многодетным семьям. В этом году за ­январь-сентябрь улучшили жилищные условия 186 многодетных семей. Для них каждый год мы строим 300-320 квартир. Из общей очереди около 3 тысяч человек подходят под льготное кредитование. Это дети-сироты, семьи с детьми-­инвалидами, люди, которые проживают более 10 лет в общежитиях. С этой категорией Бобруйский горисполком на постоянной основе проводит работу. В том числе собрания, где рассказывают об условиях предоставления льготного кредита на улучшение жилищных условий. В прошлом году было проведено 19 собраний, в этом прошло уже 11.

Особый акцент 7-му микрорайону, где идет активное строительство. Планируем в этом или в начале следующего года запустить дальнейшее продолжение троллейбусной линии по проспекту Строителей, чтобы увязать транспортом новые застройки нашего микрорайона Молодежного. Перспективный по развитию строительства и микрорайон Киселевичи. Сегодня там ведется большая стройка, продолжение улицы Наумова, что позволит закольцевать улицу Широкую и разгрузить именно ту микрозону, пустить дополнительные виды пассажирского транспорта.

В городе будет развиваться еще индивидуальное жилищное строительство. На следующий год запланирована разработка проектно-сметной документации, будем предоставлять нашим гражданам земельные участки на улицах Широкой и Гагарина. Планируем предоставить более 200 земельных участков под индивидуальную застройку.

Мы хотим, чтобы Бобруйская крепость немножко «ожила»: планируется строительство квартала жилой застройки (заказчиком выступает завод КПД), и концепция будет реализована.

Помимо этого, немаловажно для города строительство социально-­культурных объектов. В этом году начнем проектирование детского сада на 240 мест с бассейном в Киселевичах. В феврале будет разработана проектно-сметная документация, а с марта начнем строительство с вводом в следующем году, потому что данная микрозона разрастается и есть потребность в дошкольном учреждении.

Бобруйск туристический

– На сегодня в Бобруйске развит промышленный туризм. Это «Красный пищевик», «Белшина», «Бобруйскагромаш» и другие предприятия. Медицинский туризм представляют два санатория, в которых оздоравливаются жители Беларуси, России и других регионов. Экспорт услуг в этом направлении выполняется и даже перевыполняется. Исторический туризм, я считаю, в городе тоже развит. У нас есть замечательный краеведческий музей. И посмотрите, сколько в субботу и воскресенье к нам приезжает туристических автобусов. Особенно отрадно, что исторически знаковые места в Бобруйске содержатся в хорошем состоянии и люди сюда едут познакомиться с достопримечательностями. Я думаю, что туристический потенциал будет расширяться. У нас есть наработки по развитию Бобруйской крепости: мы стремимся к тому, чтобы включить ее в инвестиционную программу объектов Рес­публики Беларусь, которые подлежат реконструкции. Пока последовательно идет разработка проектно-сметной документации. Думаю, что данный вопрос решится в скором будущем.

Благоустройство

– С начала года выделены определенные средства, на которые ведется текущий ремонт улично-дорожной сети города. Это были основные магистральные улицы Ульяновская, Рокоссовского, 50-летия ВЛКСМ, Гагарина, Минская, Крылова, Маркса и другие. Объем выполненных работ в этом году составил более 260 тысяч кв. м (в прошлом было 216 тысяч кв. м). В следующем году сделаем больше акцент на замену покрытия тротуаров: асфальтобетонное заменим на тротуарную плитку. В этом году замена тротуаров ведется на улице Минской, сейчас продолжаются работы на улице Урицкого. Еще акцент будет сделан на устройство велодорожек. В Бобруйске на сегодня их протяженность 28 км. Есть еще потенциал, где можно велодорожки продлить, увязать зоны на улицах Шинной и Минской, проспекте Строителей. У нас появятся велодорожки на улице Наумова. На перспективу и с учетом выделенных средств мы продолжим эту работу.

Новое вместо аварийного

– На улице Ковзана общежития признаны непригодными для проживания, было принято решение об их сносе и строительстве на этом месте многоквартирного жилого дома в соответствии с генпланом. Пока прорабатывается вопрос, чтобы первый этаж выделить под пятую поликлинику (перенести ее в это здание).

Здания бывшего винзавода на Новошоссейной находились в аварийном состоянии. В городе проводится системная работа по наведению порядка. И с учетом невозможности дальнейшего использования зданий было принято решение об их демонтаже. Да, нам хотелось сохранить и восстановить эти объекты, но состояние их было таково, что оно продиктовало решение о сносе. Сносились методом подрыва. На их месте сейчас готовится площадка. Возможно, она будет выставлена на аукцион.

На Минской (вместо снесенной «этажерки») разработана проектно-сметная документация на строительство многофункционального здания общей площадью более 6 тысяч кв. м. Еще готовится проектно-сметная документация на здание площадью более 10 тысяч кв. м на пересечении улиц Минской и Шинной. Думаю, что эти проекты в скором времени реализуются. На этих площадках выступают заказчиками коммерческие застройщики.

Реконструкция моста

– Планы по реконструкции «фандоковского» моста и путепровода на улице Крылова находятся на особом контроле. У нас разработано технико-экономическое обоснование по реконструкции данных объектов. Учитывая, что стоимость работ составляет свыше 24 млн евро, принято решение Могилевского облиспол­кома о внесении их в перечень объектов, которые подлежат реконструкции. В этом году уже началась определенная работа, в следующем будут изысканы средства на реконструкцию данных объектов.

Освещение улиц и дворов

– За последние три года мы проделали определенную работу на улично-­дорожной сети Бобруйска по замене светильников на энергосберегающие. Естественно, это дало значительную экономию бюджетных средств, направляемых на оплату электроэнергии. В городе улучшилась видимость на дорогах, комфортнее стало нашим гражданам. Что касается дворовых территорий, подходы во дворы требуют дополнительного устройства освещения. И эту работу мы начнем. Необходимо доработать некоторые центральные улицы Бобруйска, например, Орджоникидзе, Оранжерейную. КПУП «Горсвет г. Бобруйска» поручено определить объемы работ и включить их в программу следующего года.

Спортивные объекты

– Зал игровых видов спорта и строительство воздухоопорного сооружения (крытого здания для тенниса) – на эти два значимых для Бобруйска объекта, которые симметрично располагаются за «Бобруйск-Ареной», разработана ­проектно-сметная документация. Сумма финансирования зала игровых видов спорта – 9 млн рублей, теннисного корта – 4 млн. Есть очередность включения объектов в инвестиционную программу Могилевской области.

Завершая пресс-конференцию, Игорь Николаевич обратился ко всем бобруйчанам: «У нас прекрасный город и прекрасные люди. В Бобруйске многое делается, преображаются микрорайоны, но объять все сразу невозможно. Есть и проблемные вопросы, но их решать нужно сообща. Планов и задумок очень много в городе. Давайте вместе будем работать на благо и развитие любимого Бобруйска».

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича.