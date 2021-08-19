Поговорили на тему «Взаимодействие с бытовыми абонентами при нарушении в работе электрических сетей»

Сегодня мы поговорим на тему: «Взаимодействие с бытовыми абонентами при нарушении в работе электрических сетей» с заместителем главного инженера по распределительным сетям филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» Толстиком Александром Григорьевичем.

В настоящее время по городу Бобруйску на балансе филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» находятся 450 трансформаторных подстанций, 680 километров кабельных линий 10 кВ и 330 километров кабельных линий 0,4 кВ. Все эти действующие электроустановки требуют периодического технического обслуживания для поддержания в исправном состоянии. Соответственно ежегодно по сформированным утверждённым планам работ выполняется комплекс необходимых работ в рамках технического обслуживания электроустановок. Для выполнения персоналом планов работ по техническому обслуживанию действующих электроустановок необходимо их отключение для обеспечения электробезопасности персонала выполняющего работы и соответственно погашение подключённых потребителей на время проведения работ. Так же отключение действующих электроустановок и соответственно погашение потребителей электрической энергии на время проведения работ, необходимо для выполнения подключения новых потребителей электрической энергии. При таких отключения энергоснабжающая организация уведомляет бытовых абонентов за 3 календарных дня до предстоящих отключений, абонентов являющимися индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами не позднее чем за 10 календарных дней для согласования с ними точной даты и времени перерыва в подаче электрической энергии. Если в течении 5 календарных дней после получения указанного уведомления абонент, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, не согласует дату и время перерыва в подаче электрической энергии, энергоснабжающая организация самостоятельно определяет дату и время отключения данного абонента, руководствуясь тем, что перерыв электроснабжения должен быть произведен по возможности в нерабочее время абонента с предварительным предупреждением его об этом не позднее чем за 3 календарных дня до предстоящего отключения.

При необходимости проведении работ по реконструкции существующих электрических сетей энергоснабжающая организация согласовывает предстоящее отключение абонентов с местными исполнительными и распорядительными органами, если продолжительность таких отключений превышает время определенное договором электроснабжения заключенным с абонентами.

В процессе эксплуатации действующих электроустановок по разным причинам происходят аварийные отключения без участия персонала от действия релейных защит и автоматики, в рамках принятия неотложных мер по развитию и ликвидации аварийной ситуации, при этом так же происходит погашение потребителей с последующим их информированием об аварийном отключении.

В городе Бобруйске для оперативного сбора и обработки информации от населения и юридических лиц о неисправностях, технологических нарушениях и авариях инженерных систем и оборудования жилых домов создан Контакт-центр 115. Основными задачами которых является:

- прием и учет (регистрация) в единой автоматизированной системе обращений, заявок по устранению аварийных ситуаций;

- передача к исполнению в организации системы ЖКХ информации по заявкам и запросам граждан и юридических лиц по вопросам устранения неисправностей выполняется незамедлительно;

- осуществление мониторинга ситуации по заявкам, запросам, отключениям ЖКУ, аварийным ситуациям на жилом фонде с предоставлением сводной информации в заинтересованные организации.

При аварийных отключениях потребителей оперативно диспетчерскими службами филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»

информация передается:

Аварийной службе ЖКХ Ленинского р-на.

Аварийной службе ЖКХ Первомайского р-на.

Аварийной службе КПУП «Теплоэнергетика».

Аварийной службе ОАО «Могилевлифт».

Аварийной службе БГУДПП «Водоканал».

«Контакт-центр 115».

МЧС при погашении более 10% от общего количества ТП РЭС.

В настоящее время в филиале «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» внедрен сервис СМС-уведомления для потребителей электрической энергии являющихся абонентами энергоснабжающей организации по заключённым договорам электроснабжения, который предполагает регулярную СМС-рассылку информации об аварийных и плановых отключениях электроэнергии, а также о задолженности по оплате за потребленную электроэнергию. Услуга бесплатная и подключается по желанию абонентов. Для возможности пользования сервисом необходимо дать личное согласие на получение сообщений путём оформления дополнительного соглашения к договору электроснабжения, это необходимо в силу требований законодательства. Если абонент хочет воспользоваться данной услугой и получать СМС-уведомления, ему необходимо обратиться к специалистам филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» в соответствующий район электрических сетей обслуживающий населённый пункт в котором проживает абонент (контактный телефон указан в заключённом договоре электроснабжения), либо к контролеру энергоснабжающей организации во время посещения абонента при выполнении планового обхода, или в Сервисно-расчётный центр (инд. 213828, ул. Минская, 96, Бобруйск. Контактный телефон: 8 (0225) 78-82-50.) В дальнейшем абонент также легко может и отказаться от услуги СМС-уведомления путём расторжения ранее оформленных соглашений обратившись к специалистам энергоснабжающей организации. Ну и хотелось бы сказать абонентам не подключённым к сервису СМС-уведомления, что не стоит опасаться новых технологий, прочно входящих в повседневную жизнь, так как они позволяют сэкономить драгоценное время для более важных дел.

Дополнительное информирование абонентов частного жилого сектора производится путем распространения напечатанных уведомлении об предстоящих плановых отключениях (в почтовый ящик каждого жилого дома).