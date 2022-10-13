Взаимодействие Беларуси и Вьетнама в сельском хозяйстве обсуждалось в Хошимине

Дипломаты посольства Беларуси во Вьетнаме и генерального консульства Беларуси в Хошимине 12 октября приняли участие в церемонии открытия международной выставки-форума VietStock Expo & Forum 2022. Экспозиция проходит с 12 по 14 октября в Хошимине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении.

На полях мероприятия состоялись контакты с представителями Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, а также специализированных вьетнамских компаний. Рассмотрены вопросы расширения белорусско-вьетнамского взаимодействия в сфере сельского хозяйства и животноводства, намечены двусторонние мероприятия на ближайшую перспективу.

Международная выставка-форум Vietnam's Premier International Feed, Livestock & Meat Industry (VietStock Expo & Forum) является крупнейшим во Вьетнаме специализированным мероприятием в сферах сельского хозяйства и мясной промышленности. Она проходит под эгидой Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама.

В рамках программы мероприятия также организуются специализированные выставки VIETFEED (корма для животных) и VIETMEAT (мясопереработка), бизнес-форум с участием поставщиков в индустрии животноводства и аквакультуры, профильные семинары.

В 2022 году в мероприятии принимают участие порядка 170 экспонентов из более чем 20 стран и территорий мира.