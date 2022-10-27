Выявлены нарушения при проверке аптечной сети
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Комитетом государственного контроля Могилевской области проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Могилевского РУП «Фармация».
Установлено, что в целом государственной аптечной сетью обеспечивается соблюдение законодательства о ценообразовании, насыщение потребительского рынка лекарствами и изделиями медицинского назначения. Вместе с тем предприятием допускались случаи реализации биологически активных добавок с нарушениями требований техрегламентов Таможенного союза по маркировке.
Кроме того, контролерами выявлены резервы экономии бюджетных средств при обеспечении лекарствами отдельных категорий граждан на бесплатной и льготной основах, а также повышения эффективности деятельности предприятия за счет снижения издержек.
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