Выявлены нарушения при проверке аптечной сети

Комитетом государственного контроля Могилевской области проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Могилевского РУП «Фармация».

Установлено, что в целом государственной аптечной сетью обеспечивается соблюдение законодательства о ценообразовании, насыщение потребительского рынка лекарствами и изделиями медицинского назначения. Вместе с тем предприятием допускались случаи реализации биологически активных добавок с нарушениями требований техрегламентов Таможенного союза по маркировке.

Кроме того, контролерами выявлены резервы экономии бюджетных средств при обеспечении лекарствами отдельных категорий граждан на бесплатной и льготной основах, а также повышения эффективности деятельности предприятия за счет снижения издержек.