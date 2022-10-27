Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

Выявлены нарушения при проверке аптечной сети

65 0

Выявлены нарушения при проверке аптечной сети

Комитетом государственного контроля Могилевской области проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Могилевского РУП «Фармация».

Установлено, что в целом государственной аптечной сетью обеспечивается соблюдение законодательства о ценообразовании, насыщение потребительского рынка лекарствами и изделиями медицинского назначения. Вместе с тем предприятием допускались случаи реализации биологически активных добавок с нарушениями требований техрегламентов Таможенного союза по маркировке.

Кроме того, контролерами выявлены резервы экономии бюджетных средств при обеспечении лекарствами отдельных категорий граждан на бесплатной и льготной основах, а также повышения эффективности деятельности предприятия за счет снижения издержек.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »