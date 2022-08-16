Вывоз около 6 тонн овощей без документов пресекла Могилевская таможня

Могилевскими таможенниками пресечена попытка вывоза из Беларуси около 6 тонн овощной продукции без фитосанитарных документов. В ходе проведения специального мероприятия сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой совместно с сотрудниками ОГАИ Мстиславского РОВД вблизи белорусско-российской границы на территории Мстиславского района было приостановлено движение двух грузовых транспортных средств под управлением граждан Российской Федерации.

- В грузовых отсеках данных транспортных средств без фитосанитарных сертификатов перемещались свежие томаты и огурцы» общим весом около 6 тонн, - пояснили в Могилевской таможне. - По данному факту начат административный процесс по статье 13.12 КоАП РБ, санкцией которой предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин (до 960 рублей).

mogilevnews.by