«Выверяет каждое слово». Эйсмонт рассказала о характере готовящегося новогоднего обращения Лукашенко

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ рассказала о характере готовящегося новогоднего обращения главы белорусского государства Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь рассказала, что работа над содержанием и формой традиционного новогоднего обращения Президента всегда ведется очень тщательная и в нее непосредственно вовлечен и сам белорусский лидер. "Когда мы говорим каждый год в преддверии новогоднего обращения главы государства о том, что работа идет до последних минут и даже иногда до последних секунд, что Президент лично выверяет каждое слово, каждый акцент, это не пустой звук", - сказала Наталья Эйсмонт.

Она подчеркнула, что к подобным обращениям всегда приковано большое внимание. На вопрос, присутствует ли у Президента Беларуси какое-либо волнение в процессе подготовки, пресс-секретарь ответила следующим образом: "Волнуемся, скорее, мы, чтобы все получилось".

Наталья Эйсмонт напомнила, что запись прошлого новогоднего обращения отличалась от аналогичных мероприятий прошлых лет. Тогда во Дворец Независимости были приглашены представители различных сфер, которых глава государства приветствовал и лично поздравил с Новым годом. "Конечно, хочется планку не опустить", - сказала она.

Пресс-секретарь тем не менее не стала приоткрывать какие-либо подготовительные нюансы, что касается формы обращения, но заверила, что преемственность с предыдущим будет сохранена. "Если говорить в целом о характере, безусловно, это обращение главы государства будет со взглядом вперед, со взглядом в будущее. Из того, что я сейчас знаю, оно, безусловно, будет объединяющим", - рассказала Наталья Эйсмонт.