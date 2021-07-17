«Вытокі. Крок да Алiмпу»: определены лучшие молодые исполнители вокального конкурса
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Фотографии: Виктор Чабан
Фото Виктора ЧАБАНА.
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