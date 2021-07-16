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Вытокі. Крок да Алімпу

«Вытокi. Крок да Алiмпу»: литературно-музыкальный салон и концерт органной музыки

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«Вытокi. Крок да Алiмпу»: литературно-музыкальный салон и концерт органной музыки

Вечером 16 июля фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» принимал театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича. Здесь творческих людей собрал литературно-музыкальный салон «Нить», а любителей живого звука – концерт органной музыки, исполнил которую Валерий Шмат.

Организаторы фестиваля сделали акцент на региональных литературных и музыкальных брэндах. Есть даже задумка издать сборник, в который войдет все услышанное в разных уголках Беларуси, в том числе и в Бобруйске.

Волшебные звуки органа и прекрасный голос Валерия Шмата, знания, которыми он поделился с публикой, ни одного зрителя не оставили равнодушным.

Более подробно в ближайшем номере «БЖ».

 

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