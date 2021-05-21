«Вытокі. Крок да Алімпу». Грандиозный праздник пройдет в Бобруйске

15-17 июля Бобруйск встретит масштабный спортивно-культурный фестиваль. Что же ожидает бобруйчан в эти дни? Целый комплекс спортивных, культурных, семейных, художественно тематических мероприятий, который еще ближе познакомит с богатейшим историко-культурным наследием Беларуси.

Форум приурочен к 30-летию Национального олимпийского комитета.