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«Вытокі. Крок да Алімпу». Грандиозный праздник пройдет в Бобруйске

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«Вытокі. Крок да Алімпу». Грандиозный праздник пройдет в Бобруйске

15-17 июля Бобруйск встретит масштабный спортивно-культурный фестиваль. Что же ожидает бобруйчан в эти дни? Целый комплекс  спортивных, культурных, семейных, художественно тематических мероприятий, который еще ближе познакомит с богатейшим историко-культурным наследием Беларуси.

Форум приурочен к 30-летию Национального олимпийского комитета.

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