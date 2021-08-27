“Вытокi. Крок да Алiмпу”. Финал яркого праздника в Минске

С 27 по 28 августа в Минске состоится культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Яркий праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре, Бобруйске и Солигорске. Настал черед Минска. Фестиваль в столице Беларуси откроется в 11.00 сегодня экскурсионной программой по историческому центру - Верхнему городу.

Особое место будет отведено одному из знаковых мест Минска - городской ратуше. Здесь можно будет познакомиться с работами белорусских художников на выставке "Кола часу" (с 12.30) и почувствовать искреннюю радость от ярких красок и непосредственных образов на выставке детского рисунка (с 12.30). В 13.00 в ратуше за круглым столом будут обсуждать разработку и продвижение национальных и региональных брендов. Авторы творческих и инновационных проектов "Молодежный бренд" получат консультации экспертов по своим направлениям деятельности.

Завершится первый день фестиваля в 19.00 концертом органной музыки Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу" в концертном зале "Верхний город".

Не менее насыщенным обещает быть и второй день праздника, центром притяжения станет площадка у минского Дворца спорта. Все спортивные мероприятия пройдут в формате олимпийского квеста. Посетителей ждут конкурсы, возможность испытать себя в различных видах спорта, пройти квест и получить ценные призы.

С 11.00 весь день будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды". Объекты общепита, региональные, минские городские и республиканские предприятия представят продукцию, которая использует и развивает историко-культурные традиции этносов, живущих в нашей стране. Мед, зефир и пастила от "Красного пищевика", шоколад от "Коммунарки", сыры, молочные продукты Кобринского маслодельно-сыродельного завода, шашлыки и прочие угощения от "Лидахлебопродукта", мороженое и напитки хладокомбината №2 - это лишь часть ассортимента на продажу и для дегустации на выставке.

Любителям самобытных сувениров с национальным колоритом будет из чего выбрать на ярмарке изделий ручной работы мастеров из разных уголков Беларуси.

28 августа в 17.00 на главной сценической площадке фестиваля у Дворца спорта определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Победители получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития и совместной работы с лучшими педагогами страны.

В 19.00 фестивальную программу завершит концерт в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларуси под управлением главного дирижера Виталия Кульбакова с участием популярных артистов. И, конечно, какой фестиваль без фейерверка - огненные цветы озарят вечернее небо в 22.00.

"Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и всей страны. Основные задачи проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организуют фестиваль "Вытокi" Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".