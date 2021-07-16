«Вытокi. Крок да Алiмпу»: доехать на праздник можно с комфортом!

В основной день спортивно-культурного праздника «Вытокi. Крок да Алiмпу», 17 июля, доехать до эпицентра фестивальных событий – Бобруйск-Арены – станет еще проще. Для удобства бобруйчан и гостей города будет организован подвоз пассажиров из 3 точек города.

Маршруты следования до Ледового дворца со всеми остановками следующие:

«ул. Парковая – Ледовый дворец»: ул. Парковая, ул. Чонгарская, ул. Бахарова, ул. Советская, ул. Минская, ул. Карбышева, Ледовый дворец.

Отправление от о.п. «ул. Парковая» в 12.14.

Проезд бесплатный.

«Микрорайон № 6 – Ледовый дворец»: ул. Сикорского, пр-т Строителей (с заездом на о.п. «Приберезинская»), ул. Ленина, Георгиевский пр-т, ул. Минская, ул. Карбышева, Ледовый дворец.

Отправление от о.п. «Микрорайон № 6» в 12.00, от о.п. «Приберезинская» - в 12.05.

Проезд бесплатный.

Отправление автобуса маршрута № 25 «Микрорайон «Западный» - Ледовый дворец - Госпиталь» от о.п. «Микрорайон «Западный» в 12.15.

Желаем отличного отдыха и праздничного настроения!