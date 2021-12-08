Вытинанки на бобруйских окнах (+шаблоны для творчества)

Кто помнит, с каким нетерпением ждал, какие рисунки на стекле выдаст мороз этой зимой? Стеклопакеты лишили нас этой красоты, но дали простор для фантазии.

К слову, узоры на окнах морозной зимой появляются когда на поверхности холодного стекла конденсируются пары воды из воздуха и далее кристаллизуются, образуя лёд. Другими словами, стекло и слой прилегающего воздуха должны быть достаточно холодными. У пластиковых окон термоизоляционные свойства лучше, чем у деревянных окон, поэтому температура стекла с внутренней стороны выше. Следовательно, конденсация с кристаллизацией протекают хуже. Проще говоря – старые деревянные окна «дышат» и холод поступает в квартиры, и от перепада температур образуются узоры.

Прогуляйтесь по Бобруйску. Уже многие обзавелись своими, бумажными, узорами на окнах. Особенно школы приобщают деток к такому прекрасному способу украшения. Ну и жители города могут попробовать свои силы и провести один вечер в кругу семьи за увлекательным делом. Алмазные картины и картины по номерам столь же увлекательны, но вырезание из бумаги, согласитесь, обойдется дешевле. Это развлечение доступно каждому.

Вытинанка (или еще вытынанка) –популярный вид декоративно-прикладного искусства, который подразумевает под собой вырезание фигурок животных или сюжетных композиций. Ажурное силуэтное вырезание из бумаги требует много терпения и внимания, однако, справиться с ним сможет каждый. Изделия, выполненные в этой технике, украсят любое помещение.

Желающим сотворить вытинанку своими руками нужно иметь следующие материалы:

Листы белой бумаги формата А4 для оконных трафаретов;

Плотный картон для подвесных фигурок;

Маленькие ножницы;

Канцелярский нож;

Мыльный раствор.

Также в некоторых магазинах рукоделия продаются специальные наборы для создания вытинанок. А далее дайте волю фантазии или воспользуйтесь готовыми шаблонными узорами и перенести их на бумагу. Желающие творить самостоятельно могут вырезать не только узоры, но и фигуры и целые композиции.

На что клеить вытинанку

Опытные рукодельницы используют:

мыльный раствор;

клей (ПВА или карандаш);

скотч.

Последний вариант – самый неудачный. Во-первых, это выглядит не эстетично. Во-вторых, липкие остатки скотча сложно удалить со стекла.

После того, как будет распечатан шаблон на бумаге, стоит приступать к вырезанию. Учитывать, что изначально лучше вырезать центральные детали и только после этого переходить к обработке контура.

Редакция подобрала для вас несколько шаблонов, которые вы сразу же можете распечатать и опробовать, благо, на просторах интернета на любой вкус.

использованы материалы hny.by