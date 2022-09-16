Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС в Самарканде

Уважаемые коллеги! Друзья!

Прежде всего благодарю узбекское председательство за тот прием в богатом своей историей и культурой Самарканде, а также за высокий уровень организации нынешнего саммита.

Следуя базовым целям и принципам, Шанхайская организация сотрудничества предоставляет реальную площадку для равноправного, уважительного диалога. В условиях кардинальных изменений в глобальном мироустройстве и санкционных войн, развязанных Западом, здесь вырабатываются цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов.

Убеждены, «шанхайский дух» и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира.

Чрезвычайно важно, что ШОС объединяет государства-единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир. Результат попыток установить такой «порядок» в мире - жесточайший политический и экономический кризис.

В этих условиях укрепление и расширение организации приобретает особое звучание.

Беларусь с 2010 года является партнером по диалогу, а с 2015 года - наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. У нас было достаточно времени, чтобы сопоставить цели и задачи организации с интересами своего государства, оценить напряженный и конструктивный характер ее работы, а также убедиться в собственных силах и возможностях.

Мы очень признательны за единогласную поддержку в вопросе получения статуса полноправного члена.

С учетом стратегически важного географического положения мы способны органично дополнить структуру организации. Можем предложить свои транзитный, промышленный, научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии.

Приоритеты Беларуси в ШОС неизменны - это эффективное сотрудничество с партнерами по укреплению региональной безопасности, интенсивному развитию экономического взаимодействия, углублению гуманитарных связей.

Отдельно хотел бы выделить следующее.

Первое. Сегодня на повестке дня - координация совместных действий и выработка коллективного ответа на новые вызовы и угрозы в экономике. Мы выступаем за развитие взаимосвязанности, создание комбинированных зеленых коридоров и дальнейшее внедрение системы интегрированного управления транспортными потоками с использованием цифровых технологий.

Убежден, что наступает благоприятное время для уже стартовавших логистических и инфраструктурных проектов, связывающих Европу с Азией, включая реализацию инициативы «Новый Евразийский сухопутный мост».

Второе. За 20-летнюю историю организацией многое сделано по созданию благоприятных условий для развития торговли и инвестиций. Беларусь видит огромный потенциал ШОС в плане стимулирования торгово-экономического сотрудничества. Наиболее востребованные направления, по нашему мнению, - это промышленная и технологическая кооперация; цифровая трансформация и искусственный интеллект; зеленая экономика и климатическая адаптация; устранение необоснованных торговых барьеров.

Это позволит обеспечить сопряжение национальных стратегий и долгосрочных планов стабильного и ускоренного развития.

Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в сфере мирного атома, а также в области применения различных экономически эффективных и экологически чистых технологий.

Третье. Сегодня следует по-новому взглянуть на состояние сотрудничества в банковской и финансовой сферах. Незаконные санкции, отключение от международных расчетов, другие нелегитимные ограничения ведут к необходимости сближения платежных систем, увеличения доли национальных валют в торговле, а также создания собственных финансовых механизмов в рамках ШОС. Данный подход предоставит не только свободу выбора, но и свободу действий.

Четвертое. Беларусь традиционно сильна в вопросах продовольственной безопасности. По ряду направлений сферы АПК белорусскими аграриями достигнуты результаты мирового уровня, а качество нашей продукции известно во всех странах нашей организации и не только. Мы готовы активно подключиться к совместной работе по обеспечению продовольственной безопасности нашей семьи - семьи ШОС, включая сотрудничество в сферах умного сельского хозяйства, агроинноваций, технологий точного земледелия и ресурсосберегающих технологий.

Пятое. Минск также выступает за расширение международного взаимодействия и развитие сотрудничества ШОС с другими региональными структурами, такими как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, что в конечном итоге может создать фундамент для дальнейшего укрепления евразийского партнерства на основе концепции «интеграция интеграций».

Шестое. Придаем важное значение гуманитарному измерению ШОС. Особое место занимает взаимодействие по развитию традиционной и инновационной медицины, в том числе телемедицины, производства лекарственных средств и медицинских изделий. О чем здесь говорил премьер Индии.

Отдельно хотел бы сказать о спорте (Президент России очень четко обозначил эту тему). Спорт призван объединять страны и народы. Сейчас, увы, он также массированно политизируется Западом. В целях повышения авторитета государств-членов и конкурентоспособности спортсменов на мировых аренах предлагаем рассмотреть возможности проведения в рамках ШОС комплексных международных соревнований по летним олимпийским видам спорта в 2024 году и по зимним - в 2026-м.

Седьмое. Беларусь готова конструктивно сотрудничать по вопросам противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, ядерных и радиоактивных материалов, организованной преступности и нелегальной миграции.

Я абсолютно поддерживаю высказанное здесь Председателем КНР Си Цзиньпином мнение о противодействии вмешательству определенных стран во внутренние дела государств и противодействии цветным революциям. Поддерживаем создание Универсального центра по угрозам и вызовам безопасности ШОС на базе Региональной антитеррористической структуры в Ташкенте.

Дорогие друзья!

Как вы уже успели убедиться, взаимодействие и сближение Беларуси с ШОС неразрывно связано с формированием архитектуры безопасности и сотрудничества всего Евразийского континента. Благодаря своему политическому влиянию, экономической силе и внутренней прочности наша организация вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах неделимой безопасности и многообразия путей прогрессивного развития.

И последнее. Я не один год в политике (наверное, здесь не много людей, которые могут этим похвастаться). И я очень внимательно наблюдал, как после образования Шанхайская организация сотрудничества боролась за свое лидерство. Регионального лидера. Сейчас, и момент такой, и работа нашей организации, и особенно события в мире привели к тому, что мир значительно изменился. Все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации - Шанхайской организации сотрудничества.

И, может быть, неожиданно для некоторых из нас Шанхайская организация сотрудничества превращается из региональной организации в глобальную. И самое главное сейчас не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам (а вы говорили об этом, и правильно - их немало) для того, чтобы они могли найти альтернативу существующим реалиям. Наша организация может стать глобальной. Объективно стать. И решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях. Нужно не опоздать, уловить этот момент и адекватно на это ответить.

Спасибо за внимание!

БЕЛТА