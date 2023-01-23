Выставку «Беларусь интеллектуальная» продлят на неделю из-за большого интереса посетителей

Работа выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" будет продлена на неделю из-за большого интереса посетителей. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

"Выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная", которая проходила в Минске (пр.Победителей, 14) 20-22 января, вызвала большой интерес. За три дня работы ее посетили тысячи человек со всех регионов. Среди них представители министерств и ведомств, предприятий и организаций страны, учащиеся и студенты, ученые, курсанты военных училищ, жители столицы и гости Минска. По многочисленным просьбам представителей общественности работа выставки будет продолжена на неделю", - рассказали в НАН Беларуси.

Кроме того, экспозиция выставки будет расширена и дополнена новыми экспонатами. Как отметили в пресс-службе, это даст возможность еще более широкому кругу жителей страны ознакомиться с новейшими научными разработками белорусских ученых и студентов.

На выставке научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" свои достижения и разработки демонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций, технопарков, которые занимаются научными исследованиями. В "БелЭкспо" представлено свыше 400 экспонатов, среди которых натурные образцы (в том числе крупногабаритная техника), макеты, мультимедийные презентации на больших экранах.