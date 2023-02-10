Выставку "Беларусь интеллектуальная" можно будет посетить 24-26 февраля в Могилеве. Крупномасштабная экспозиция развернется в спорткомплексе "Олимпиец", рассказали корреспонденту БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

В преддверии предстоящего мероприятия в областном исполнительном комитете состоялось рабочее совещание по организационным моментам проведения выставки. В нем приняли участие помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, заместители председателя облисполкома Валерий Малашко и Руслан Страхар, а также все заинтересованные.

По словам Руслана Страхара, выставка предложит новейшие разработки и передовые технологии различных сфер жизнедеятельности, представит актуальные достижения науки и техники. Отдельным блоком на ней будут презентованы успехи Могилевской области. Вниманию посетителей - выставка крупногабаритной техники, которая разместится на открытой площадке у спорткомплекса "Олимпиец". Здесь же будет организована выездная торговля и работа объектов общепита.

"Аналогичная выставка в Минске вызвала живой интерес посетителей со всей Беларуси, поэтому принято решение показать ее во всех регионах, - рассказал он. - Для нас это уникальная возможность не только познакомиться с образцами белорусского производства, но также сделать упор на демонстрацию достижений нашего региона. Именно поэтому при подготовке экспозиции мы отдаем ведущую роль нашим предприятиям и вузам".

Организаторы уверены, что интерактивная экспозиция будет интересна представителям всех возрастов. Каждый посетитель сможет не только вживую увидеть и изучить представленные здесь технологии, но испробовать их на себе, а также узнать, где все это производится, как функционирует и применяется в реальной жизни. "Мы не только в очередной раз продемонстрируем успехи белорусской науки и техники, но и покажем, что наши предприятия открыты для инноваций и с уверенностью смотрят в завтрашний день", - заключил Руслан Страхар.

БЕЛТА