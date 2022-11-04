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Общество

Выставка вооружения и особенности службы в ОВД: в Бобруйском РОВД состоялся День открытых дверей

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Выставка вооружения и особенности службы в ОВД: в Бобруйском РОВД состоялся День открытых дверей

В Бобруйском РОВД прошел День открытых дверей. На встречу пригласили учащихся 8-11 классов практически всех школ района.

Правоохранителями была проведена большая обзорная экскурсия по райотделу. Ребята смогли осмотреть музейную комнату и познакомиться с богатой историей районной милиции, спортивный зал, оперативно-дежурную службу, а также дежурную часть. В актовом зале для школьников была проведена выставка специальных средств, находящихся на вооружении у подразделений ОМОН.

Председатель первичной ветеранской организации райотдела полковник милиции в отставке Анатолий Бобков рассказал ребятам свой путь в милиции и дал ряд напутственных слов. Заместитель начальника РОВД Виталий Кравчук обратил внимание школьников на порядок и условия поступления в учреждения образования МВД.

Школьники задавали вопросы на интересующих их темы, а руководитель старался обстоятельно побеседовать с каждым и дать ответ.

mogilev.mvd.gov.by

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