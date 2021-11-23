Выставка Татьяна Наркевич «И в красках, и в звуках…».

«Одной из значительных граней творчества является красота. И её роль неоспорима. В связи с этим вспоминаются слова великого художника философа-путешественника и миротворца Н. К.Рериха: «Осознание красоты – спасет мир!». Осознание в наше трудное время нужно воспитывать через красоту, они – красота и осознание – как два сообщающихся сосуда. Невозможно не писать природу: в ней черпаешь вдохновение, красоту, совершенство и мудрость. Тема леса, гор, полей всегда неисчерпаемый источник радости, свободы и творчества. Особый ряд занимают работы из цикла «Бабочки». Эта тема особенна любима мной. Бабочка как символ души олицетворение прекрасного, цветок рая, символ цикличности жизни и постоянного обновления. На этой выставке представлены некоторые из них. Другие разлетелись по странам», – Татьяна Наркевич.