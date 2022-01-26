Выставка репродукций картин Рериха открылась в Бобруйске

В Бобруйске в Центре досуга и творчества 26 января открылась выставка репродукций картин Николая Рериха «Святая Русь». Экспозицию и видеоролик «Сказ о художнике» предоставил Новосибирский музей Н.К. Рериха.

На открытии выставки ведущая познакомила гостей – учащихся лесотехнического колледжа и их педагогов – с жизненными вехами этого многогранного человека. Николай Константинович был не только талантливым художником, который оставил более 7 тысяч полотен неповторимой красоты. Он известен как философ, археолог, путешественник, писатель и поэт, общественный деятель и педагог. Его картины отражают особое восприятие мира, основанное на убеждениях художника в единстве человека и природы, реальности образов духовного мира.

На выставке «Святая Русь» зрители увидят 45 репродукций картин Николая Рериха разных временных периодов, от начала и до середины XX столетия, но объединенных одной духовной темой. Много исторических сюжетов, где запечатлены моменты развития древней Руси, живописная летопись славянства, навеянные былинами, легендами и сказками. Яркие насыщенные цвета, живые образы святых, старинные здания монастырей и крепостей живут на полотнах в переплетении русских и восточных мотивов.

– Я надеюсь, представленная выставка доставит удовольствие. Это настолько тонкое искусство, что надо чувствовать только душой. Приятного всем просмотра и впечатлений, – сказала художественный руководитель Центра Ольга Башмакова, передавая слово организатору экспозиции, представителю отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский фонд Рерихов» Елене Толкач.

– Рада видеть на выставке столько молодых, воодушевленных лиц. Кто-то из вас уже знаком с творчеством художника, а для кого-то сегодня это имя будет открыто впервые. Надеюсь, наша встреча останется в сердце светлым зернышком, которое со временем прорастет, и на примере Николая Рериха вы будете постигать и воплощать прекрасное в жизни. Его богатое творческое наследие поражает воображение и значимо для всей мировой культуры XX века, – начала знакомство Елена Толкач.

Очень содержательно она рассказала об учебе, наставниках, формировании характера и увлечениях, становлении художника. Елена Толкач особо отметила, что Николай Рерих был «весьма целеустремленным человеком, который много работал и не позволял себе лениться, ставил задачи и обязательно выполнял их». От биографических сведений Елена Минзакировна плавно перешла к экскурсии, открывая для ребят мир великого художника в его полотнах.

Выставка репродукций картин Николая Рериха «Святая Русь» будет работать в Центре досуга и творчества до 15 февраля.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича.