Выставка репродукции картин «Святая Русь» пройдет в Бобруйске

УК "Центр досуга и творчества г. Бобруйска" приглашает на открытие выставки репродукции картин "Святая Русь".

Открытие состоится 26 января в 16:00.

Посетить выставку бобруйчане смогут до 15 февраля.

Время работы: с 09:00 до 19:00 (пн-пт).

Адрес: ул. Куйбышева, 59. Заказать экскурсию по выставке можно по телефону: 43-38-42 (стоимость 2 рубля)