Выставка репродукции картин «Святая Русь» пройдет в Бобруйске
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УК "Центр досуга и творчества г. Бобруйска" приглашает на открытие выставки репродукции картин "Святая Русь".
Открытие состоится 26 января в 16:00.
Посетить выставку бобруйчане смогут до 15 февраля.
Время работы: с 09:00 до 19:00 (пн-пт).
Адрес: ул. Куйбышева, 59. Заказать экскурсию по выставке можно по телефону: 43-38-42 (стоимость 2 рубля)
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