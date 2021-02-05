Выставка, посвященная блаженной Валентине Минской, открылась в Бобруйске

Выставка «Блажэнная Валянціна, духоўная заступніца зямлі Мінскай» открылась в галерее Бобруйского художественного музея. Матушка Валентина – первая в истории Белорусской православной церкви и пока единственная святая, канонизированная в чине блаженной. Выставка проходит с 2012 года по инициативе прихожан минского Свято-Духова кафедрального собора и уже побывала в 21 городе нашей страны. «Наипервейшая задача этой выставки – открыть имя блаженной Валентины, богатый духовный мир. А может быть кому-то она поможет прийти в храм», – отметила директор Бобруйского художественного музея Светлана Привалова.

В экспозиции представлены 35 картин, написанных во время проведения III Международного художественного пленэра «Святость земли белорусской» (2018 год). Художники из 4 стран побывали в местах, где жила и упокоена блаженная Валентина. Также посетители увидят около 80 фотографий, на которых отражены события, связанные со святой. Матушка Валентина видела прошлое и будущее, при жизни и после смерти помогает людям, возвращает здоровье и духовные силы. Письменные свидетельства об этих чудесных исцелениях можно прочитать на стендах.

На открытии духовной выставки присутствовали настоятель Свято-Георгиевского храма протоиерей Геннадий Вейго, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» иеромонах Андрей. Куратор выставки, прихожанин минского Свято-Духова кафедрального собора Владимир Чурбаков провел содержательную и очень интересную экскурсию по экспозиции, много рассказал о нелегкой жизни матушки Валентины (родилась она в 1887 году) и ее деяниях, доброте, милосердии.

День памяти блаженной Валентины Минской православные отмечают 6 февраля. Ежедневно в любую погоду к ее могиле приезжают паломники. Святую просят об исцелении болезней, утешении в скорби, помощи в сложных жизненных ситуациях и в зачатии ребенка.

Выставка, посвященная святой Валентине Минской, будет работать в Бобруйске до 28 февраля.