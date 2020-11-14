0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Культура

Выставка о белорусских защитниках Сталинграда открылась в музее истории ВОВ

belta.by 69 0

Выставка о белорусских защитниках Сталинграда открылась в музее истории ВОВ

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка "Сталинград 1942-1943. Белорусы на защите города", подготовленная сотрудниками Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно- исторического общества. В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, образцы вооружения, обмундирования, литература и плакаты военного времени.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿