Выставка о белорусских защитниках Сталинграда открылась в музее истории ВОВ

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка "Сталинград 1942-1943. Белорусы на защите города", подготовленная сотрудниками Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно- исторического общества. В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, образцы вооружения, обмундирования, литература и плакаты военного времени.