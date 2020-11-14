Выставка о белорусских защитниках Сталинграда открылась в музее истории ВОВ
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В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка "Сталинград 1942-1943. Белорусы на защите города", подготовленная сотрудниками Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно- исторического общества. В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, образцы вооружения, обмундирования, литература и плакаты военного времени.
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