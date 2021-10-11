Выставка керамики “Искусство живого огня” откроется в музее Павла Масленикова

Выставка работ участников XVII Международного пленэра по керамике «АРТ-Жыжаль» откроется в музее Павла Масленикова 12 октября. Об этом сообщили в учреждении культуры.

Проект «Искусство живого огня» представит творчество 17 участников пленэра – из Беларуси, Грузии, Молдовы, Перу, России и, Украины, которые на протяжении 17 дней – с 17 июля по 2 августа, работали на живописном берегу реки Березина.

Тема форума: «Фольклор и мифология в искусстве современной керамики».

Выставочный проект уже был представлен в Бобруйске. С 12 октября с ним могут познакомиться могилевчане и гости областного центра.

Торжественная церемония открытия экспозиции начнется в 16.00.

mogilevnews.by