Выставка дизайнерских украшений «Откровенно о сокровенном» откроется 10 февраля
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На выставке вниманию посетителей будут представлены дизайнерские украшения, аксессуары и панно, созданные Ларисой Босяковой, Светланой Ланской и Ириной Мелешкиной.
С 10 февраля по 1 марта
ул. Социалистическая, 100
Время работы: 10.00-19.00
Выходной: понедельник
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