Выставка дизайнерских украшений «Откровенно о сокровенном» откроется 10 февраля

На выставке вниманию посетителей будут представлены дизайнерские украшения, аксессуары и панно, созданные Ларисой Босяковой, Светланой Ланской и Ириной Мелешкиной.

С 10 февраля по 1 марта

ул. Социалистическая, 100

Время работы: 10.00-19.00

Выходной: понедельник