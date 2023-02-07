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Выставка дизайнерских украшений «Откровенно о сокровенном» откроется 10 февраля

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Выставка дизайнерских украшений «Откровенно о сокровенном» откроется 10 февраля

На выставке вниманию посетителей будут представлены дизайнерские украшения, аксессуары и панно, созданные Ларисой Босяковой, Светланой Ланской и Ириной Мелешкиной.

С 10 февраля по 1 марта
ул. Социалистическая, 100
Время работы: 10.00-19.00
Выходной: понедельник

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