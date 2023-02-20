Выставка «Беларусь интеллектуальная» пройдет в Могилеве с 24 по 26 февраля

Выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» пройдет в Могилеве с 24 по 26 февраля.

В спорткомплексе «Олимпиец» будут представлены передовые разработки и достижения науки, импортозамещающая продукция, развернется пространство инициатив. В том числе, свои инновационные возможности продемонстрируют университеты и предприятия Могилевщины.

Как анонсировал во время рабочего совещания по обсуждению организационных моментов заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар, интерактивная экспозиция вызовет интерес у жителей разных возрастов. Посетителям будет предоставлена уникальная возможность не просто посмотреть экспонаты, но и потрогать руками, изучить, как все устроено и функционирует, узнать на каких предприятиях создано.