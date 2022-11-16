Высшее образование по 139 специальностям можно будет получить в сокращенный срок

В Беларуси обновлен перечень специальностей для получения высшего образования в сокращенный срок. Такая информация опубликована 15 ноября на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство образования 1 ноября приняло постановление №412 "О получении высшего образования в сокращенный срок". В документе определен перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего образования, для получения высшего образования в сокращенный срок.

Всего в списке 139 наименований. Например, в более короткие сроки можно будет выучиться по специальностям "дошкольное образование", "начальное образование", "издательское дело", "хореографическое искусство", "маркетинг", "правоведение", "геодезия", "лесное хозяйство" и "сестринское дело". Также в обновленный перечень включены специальности "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", "почтовая связь", "разработка месторождений полезных ископаемых", "архитектура", "ветеринарная медицина" и "фармация".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.