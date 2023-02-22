Выслушать и помочь. Председатель Бобруйского горисполкома провел прием граждан

Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель 22 февраля выслушал 6 горожан, которые обратились к нему на прием. Почти два с половиной часа Игорь Николаевич и специалисты городских служб вникали в проблемные и жизненные вопросы бобруйчан, вместе искали решения и предлагали варианты дальнейшего развития ситуации.

Представитель от жильцов дома №37 на улице Гоголя обратилась по поводу капитального ремонта, который обещали сделать в прошлом году. Присутствовавший на приеме генеральный директор «Бобруйскжилкомхоза»

Александр Шостак пояснил, что из-за недостатка финансовых средств капитальный ремонт этого дома перенесли на год нынешний. Сейчас происходит процедура закупки, к апрелю должны начаться работы. Предварительно с жильцами планируют провести собрание, чтобы довести необходимую информацию до каждого. Второй волнующий жителей вопрос – обустройство придомовой территории. Люди в доме живут активные, ухаживают и наводят красоту во дворе, высаживают клумбы. Но дворовая территория так устроена, что выход из подъездов прямо на проезжую часть. В самом здании находятся магазины, куда часто приезжают машины, разгружают товар. И все это рядом с жилыми подъездами. Просьба жильцов – отделить для их безопасности небольшую пешеходную зону, а также выделить несколько мест для парковки личных автомобилей во дворе. Пожелания жителей дома не останутся без внимания.

Представитель инициативной группы с улицы Ермака пришел на прием с вопросами по благоустройству участка дороги и освещению. Суть в том, что дорога узкая, грунтовая, возникают трудности заезда для транспорта. К примеру, зимой технике проблематично из-за габаритов проехать, чтобы убрать снег. Сергей Александрович подробно рассказал все проблемные моменты и приложил фотографии. Заявителю пообещали привести дорожное покрытие в порядок в весенне-летний период. Что касается уличного освещения, специалисты сразу выехали на место, чтобы посмотреть, каким образом можно это решить. Сергей

Александрович поднял актуальный вопрос по пустующим, бесхозным квартирам в старых домах. Городской глава поручил дополнительно обследовать эти здания и принять по ним конкретные решения в зависимости от состояния жилья.

Две бобруйчанки обратились с вопросами по ремонту дороги на улице Попова и транспортному сообщению. Игорь Николаевич в курсе их проблемы, которая уже в разработке. «Весной мы начинаем строительство этой дороги. Будет асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроят пешеходные дорожки», – рассказал председатель горисполкома. Женщин огорчает, что у жителей улицы возникают сложности с общественным транспортом. Здесь ходит единственная маршрутка, которая в часы пик просто не останавливается из-за переполненности. Игорь Николаевич дал задание специалистам изучить вопрос и продумать вариант об изменении маршрута №52, чтобы людям было удобно добираться в центр города и обратно.

В прошлом году было принято решение о демонтаже павильона на проспекте Строителей, где планируется построить детскую площадку. Владелица торгового объекта обратилась с просьбой продолжить работу. Женщине пояснили, что в городе идет общая тенденция по смене формата торговли. Мэр Бобруйска предложил несколько вариантов мест для размещения торгового объекта в новых микрорайонах.

Пенсионерка хочет оборудовать в частном доме электроотопление вместо печного. Муж у нее инвалид, поэтому важна безопасность в жилье. Однако бобруйчанке отказали: нет технической возможности. Мощности пункта и линии, которые питают электричеством близлежащие дома, уже исчерпаны. Игорь Николаевич постарался внимательно разобраться в вопросе, рассмотреть разные способы, как можно помочь человеку, и предложил альтернативу организации отопления. Специалисты электросетей по его поручению сделают необходимые расчеты и проконсультируют заявительницу.

На приеме еще звучали вопросы по изменению границ земельного участка, оплате за отопление, по капитальному ремонту и техобслуживанию, вывозу мусора. По-прежнему в обращениях бобруйчан преобладают проблемы, связанные со сферой ЖКХ. И пусть не все вопросы, с которыми приходят люди на прием, можно решить сразу, но руководство и городские службы стараются оперативно отреагировать и исправить возникшие проблемные ситуации, помочь обратившемуся человеку, чтобы сделать жизнь в нашем городе комфортнее.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича