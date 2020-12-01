Выше ли риск заражения COVID-19 для людей, живущих с ВИЧ?

Люди с ВИЧ на продвинутых стадиях, при которых число CD4 клеток снижено и высока вирусная нагрузка, а также не получающие антиретровирусного лечения в целом имеют более высокий риск заражения инфекциями и сопутствующих осложнений. Неизвестно, создает ли иммуносупрессия, обусловленная ВИЧ, более высокий риск заражения COVID‑19, поэтому до появления более полной информации всем людям с ВИЧ на продвинутых стадиях или недостаточно контролируемым течением ВИЧ следует принимать дополнительные меры предосторожности.

В настоящее время нет фактических данных, свидетельствующих о более высоком риске заражения или осложнений COVID‑19 по сравнению с общей популяцией для лиц с клинически и иммунологически стабильным течением ВИЧ на фоне антиретровирусного лечения. У некоторых людей, живущих с ВИЧ, могут существовать факторы риска осложненного течения COVID‑19, например диабет, гипертензия и другие неинфекционные заболевания, что само по себе повышает риск заражения COVID‑19 безотносительно ВИЧ. Известно, что во время вспышек заболеваний, вызванных ТОРС- и БВРС-КоВ, среди лиц, живущих с ВИЧ, были зарегистрированы единичные случаи инфекции, которая протекала в легкой форме.

К настоящему моменту известно об одном случае заболевания COVID-19 у человека с ВИЧ, который впоследствии выздоровел[3], а факторы риска и применение антиретровирусных препаратов у лиц с ВИЧ, заболевших COVID‑19, в настоящее время изучаются в Китае в рамках исследования с небольшой выборкой. В исследовании показано, что частота возникновения COVID‑19 сопоставима с показателем для общей популяции, а к факторам более высокого риска относится пожилой возраст, но не низкое число CD4 клеток, высокая вирусная нагрузка или схема летального исхода связывают с пожилым возрастом и наличием фоновых заболеваний, в том числе сердечно‑сосудистых, диабета, хронических респираторных заболеваний и гипертензии. Случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции также отмечены у ряда лиц с крепким здоровьем.

Для ЛЖВ необходимы те же меры предосторожности, что и в общей популяции:

частое мытье рук;

соблюдение респираторного этикета;

соблюдение безопасной дистанции;

обращение за медицинской помощью при возникновении симптомов заболевания;

самоизоляция в случае контакта с лицом, заболевшим COVID‑19; а также

другие меры из числа принятых правительством.

Людям, живущим с ВИЧ и получающим антиретровирусное лечение, необходимо иметь запас препаратов на срок от 30 дней до 6 месяцев, а также своевременно проходить очередную вакцинацию (от гриппа и пневмококковой инфекции). Помимо этого, им необходимо иметь достаточный запас препаратов для лечения сочетанных инфекций и заболеваний, а также зависимостей.

По материалам ВОЗ.