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Общество

Выражаем соболезнования Владимиру Владимировичу Гацко

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Выражаем соболезнования Владимиру Владимировичу Гацко

Бобруйский городской исполнительный комитет и Бобруйский городской Совет депутатов выражают искренние соболезнования депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь  Владимиру Владимировичу Гацко в связи с постигшем его горем – смертью матери.

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