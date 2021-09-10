Выражаем соболезнования Владимиру Владимировичу Гацко

Бобруйский городской исполнительный комитет и Бобруйский городской Совет депутатов выражают искренние соболезнования депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиру Владимировичу Гацко в связи с постигшем его горем – смертью матери.