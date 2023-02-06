Выпускные экзамены в 9-х классах школ Беларуси пройдут с 1 по 9 июня. Такая информация размещена на сайте Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

Выпускные экзамены на II ступени общего среднего образования пройдут с 1 по 9 июня (основные сроки) и с 21 по 25 августа (иные сроки).

Экзамены для учащихся, осваивающих содержание программы базового образования, учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, трудностями в обучении, для учащихся первого отделения спецшколы, спецшколы-интерната для обучающихся с нарушением слуха, осваивающих содержание программы специального образования на уровне общего среднего образования, проводятся в форме изложений по белорусскому и русскому языкам (на это отводится по четыре астрономических часа), в форме контрольной работы по математике (отводится четыре астрономических часа), а также в устной форме по билетам по истории Беларуси. Большинство девятиклассников изложение по белорусскому языку напишут 1 июня, изложение по русскому языку - 5 июня, контрольная работа по математике состоится 7 июня.

Испытания по письменным предметам начнутся в 9 часов. Тексты и задания будут объявлены через средства массовой информации - по телевидению и радио, а также будут размещены на сайте Министерства образования.

Экзаменационные билеты по истории Беларуси размещены на Национальном образовательном портале и на сайте Министерства образования. В ведомстве обратили внимание, что второй вопрос билета предусматривает выполнение практического задания, направленного на проверку умения учащихся работать с разными источниками исторической информации: фрагментом исторического документа, исторической картой, схемой, таблицей, диаграммой, графиком, фрагментом статьи и иллюстрацией. В этом учебном году экзамен будет проводиться с использованием единых практических заданий, которые появятся на Национальном образовательном портале 25 мая. Они в свою очередь будут выбраны из разработанных учителями истории заданий, которые уже размещены на портале в рубрике "Практические задания для выпускного экзамена" и рекомендованы к использованию для подготовки к экзамену.

Начиная с 25 мая в школах должны проводиться консультации по подготовке к выпускным экзаменам по расписанию, утвержденному руководителем учреждения образования.