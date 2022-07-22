Выпускники Могилевской области показали в этом году 20 стобалльных результатов на ЦТ

Выпускники Могилевской области показали в этом году 20 стобалльных результатов на централизованном тестировании по учебным предметам. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель начальника главного управления по образованию облисполкома Игорь Лошкевич.

"В этом году в области 20 стобалльных результатов, которые показали 18 выпускников учреждений общего среднего образования, - отметил Игорь Лошкевич. - Двое ребят получили по два наивысших сертификата: выпускница гимназии №1 Горок Виктория Невестенко и представительница школы №1 Кировска Полина Влащенко. К тому же Полина имеет еще диплом победителя заключительного этапа республиканской олимпиады по обществоведению, что также приравнивается к 100-балльному результату - т.е. у нее в копилке есть три сотки".

По словам первого заместителя начальника, такие результаты по ЦТ дают реальную возможность на поступление: в сумме все эти ребята набрали порядка 380-390 баллов. Они поступают на престижные специальности Белорусского государственного университета, медицинского университета, университета информатики и радиоэлектроники. И шансы стать студентами выбранных вузов у них высокие. Все ребята очень целеустремленные - уверенно идут к своей цели и знают, чего хотят в будущем.

Выпускница Могилевской городской гимназии №1 Анна Данилова получила 100 баллов на ЦТ по математике. Девушка занимается изучением китайского языка и планирует поступить в Белорусский государственный университет, в будущим видит себя программистом. "Собираюсь пойти в IT-сферу, поступаю на факультет механики и математического моделирования БГУ совместно с китайским институтом ДПУ, - рассказывает выпускница. - Китайским стала увлекаться случайно - вслед за своей одноклассницей. На сегодня язык изучаю уже 3 года, думаю, он очень пригодится. Это дополнительные знания, которые будут необходимы в работе. Не исключаю, что буду трудиться в Китае".

Обладатели 100-балльных сертификатов ЦТ по учебным предметам - не обязательно лицеисты и гимназисты, это дети из абсолютно разных школ. Многие из них - представители сельской местности. "В этом году мы радуемся за результат самого дальнего района области - Хотимского, - говорит Игорь Лошкевич. - На ЦТ отличилась выпускница Забелышинской средней школы Дарья Самофалова. Она показала высший балл по белорусскому языку. Выпускники всех регионов из года в год показывают высокий уровень на ЦТ и это говорит о том, что качество знаний у Могилевской области на достаточно высоком уровне".

К слову, высокие результаты учащихся региона на ЦТ - итог совместной работы учащихся и педагогов. "В этом году двойные сертификаты дали именно районы, но и специалисты областного центра приложили к этому руку, - заключил Игорь Лошкевич. - Работает система областных и районных ресурсных центров, где сконцентрированы лучшие педагоги и они на системной основе еженедельно проводят занятия по подготовке к областным, республиканским олимпиадам и централизованному тестированию".