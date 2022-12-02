Выпускники 11-х классов будут сдавать два обязательных централизованных экзамена

После окончания 11 классов выпускники будут сдавать два централизованных экзамена: один, обязательный, – по русскому или белорусскому языку, второй – по выбору из числа предметов, по которым в настоящее время предусмотрено ЦТ. Для тех, кто будет поступать в вузы, предлагают сдавать один дополнительный экзамен в форме ЦТ. Такое решение принято 2 декабря по итогам совещания у Президента Беларуси по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы.

Как пояснил на совещании министр образования Андрей Иванец, зачисление в университеты будет проводиться по результатам двух ЦЭ, одного дополнительного экзамена в виде ЦТ и среднего балла аттестата.

"Широкое обсуждение со всеми заинтересованными, которое было проведено по вашему поручению, показало, что все участники образовательного процесса: учащиеся, учителя, родители – поддерживают введение централизованного экзамена как формы выпускной аттестации из общеобразовательных школ. Более глубокое, детальное изучение вопроса показало, что сдавать целесообразно русский или белорусский язык – обязательный предмет, а второй предмет – по выбору. И это будет справедливо", – заявил Андрей Иванец.

Министерство образования проводило выборочные ЦЭ в ряде регионов, в них приняли участие 2,5 тыс. учащихся. Порядка 30% из них выбрали математику, по 15-16% – английский язык и биологию, по 10-11% – историю Беларуси и обществоведение. В связи с этим принято решение предоставить учащимся выбор того предмета, который они хотят сдавать за курс школы.

К слову, проходить экзамены будут в форме тестирования и вне зданий школы. Будут определены пункты для их проведения. Подготовкой заданий и проверкой работ будет заниматься Республиканский институт контроля знаний.

Для тех, кто будет поступать в университеты, предлагают сдачу дополнительного экзамена в виде одного ЦТ. "Здесь мы видим решение задачи прекратить беготню между вузами. Если ранее была предусмотрена возможность сдачи четырех ЦТ, и, условно говоря, молодой человек мог выбрать специальность от лирика до физика. Сегодня, когда мы оставляем формат сдачи двух ЦЭ и одного ЦТ, мы четко уверены, что молодой человек выбирает то направление, с которым хочет связать свою дальнейшую жизнь", – подчеркнул министр.

По материалам belta.by.