Выключить свет на 60 минут призывает облкомитет природоохраны 27 марта

Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает всех неравнодушных жителей Могилевщины присоединиться к акции «Час земли» и предлагает отключить свет в субботу, 27 марта, на 1 час с 20.30 до 21.30.

«Час Земли» под эгидой Всемирного фонда дикой природы во всем мире уже в 13-й раз. В одной из самых узнаваемых экологических акций, привлекающей внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты, принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.

Выключается свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. Час без света носит символический характер и направлен на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты.

Облкомитет поддерживает тему Часа Земли-2021 − «Открытость экологической информации». Тысячи людей по всей Беларуси каждый день вносят свой вклад в защиту природы – в рамках экологической кампании «Обустроим малую родину» принимают участие в озеленении населенных пунктов, волонтерских уборках, общественном эко-мониторинге и организуют много других полезных дел. Всех этих людей объединяет чувство ответственности за благополучие нашей природы и желание ее сохранить.