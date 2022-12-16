Выход на лед опасен, но если провалились…

Бобруйские спасатели показали, как происходит спасение человека, если он провалился под воду. Подробности рассказал Алексей Новиков, мастер-спасатель городской пожарной аварийно-спасательной части №4.
В первую очередь поступает сигнал диспетчеру, который направляет его в ближайшую спасательную часть и службу взаимодействия (в данном случае – скорая помощь).
МЧСники тут же собираются и выезжают в кратчайшие сроки. По пути следования к месту вызова спасатели надевают специальную экипировку (костюмы, жилет), ведь каждый момент дорог.
По прибытии на место происшествия начальник смены оценивает обстановку и обученные бойцы приступают к основному делу, используя спасательную доску и канатную веревку в качестве страховки.
Если провалились под воду...
- Не паникуйте. Спасение на 90% зависит от уверенности и психологического состояния провалившегося под воду. Если поблизости есть люди, зовите на помощь.
- Старайтесь не уходить под воду с головой.
- Передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение. Добравшись, постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, выбраться на лед. Даже если лед обламывается, не оставляйте попыток выбраться наверх.
- Когда основная часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь дальше от полыньи. Медленно и осторожно ползите (не вставая) до безопасного места, возвращайтесь обратно по своим следам.
- Выбравшись на сушу, снимите и отожмите промокшую одежду. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, разведите костер. Вызывайте скорую помощь.
Если стали свидетелем того, как кто-то провалился под лед...
- Оказывая помощь провалившемуся под лед человеку, будьте осторожны, чтобы спасать не пришлось уже двоих.
- Первое – не паникуем и думаем, что можем сделать и в наших ли это силах. Возможно, лучшим решением будет позвать на помощь более опытного человека.
- Вооружитесь палкой, шестом, веревкой или доской, осторожно ползите к полынье, равномерно распределяя вес тела по поверхности, толкая спасательное средство перед собой.
- Приблизившись на максимально возможное безопасное расстояние к полынье, протяните пострадавшему палку, шест или бросьте веревку.
- Когда начнете вытаскивать пострадавшего, попросите его работать ногами: так будет легче вытащить его из полыньи.
- Вытащите пострадавшего в безопасное место и окажите первую помощь, необходимую при переохлаждении организма. Вызовите «скорую».
Если из воды вытащили бездыханное тело...
- Сливаем воду из легких.
- Делаем искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Попытаться вернуть человека к жизни нужно обязательно, даже если он пробыл в холодной воде больше 10 минут.
Напоминаем, что выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда. Относительно безопасным считается лед не менее 10 см. Необходимо соблюдать особую осторожность при передвижении по нему, так как лед местами непрочен.
Подготовил Виктор Чабан