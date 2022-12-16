Выход на лед опасен, но если провалились…

Бобруйские спасатели показали, как происходит спасение человека, если он провалился под воду. Подробности рассказал Алексей Новиков, мастер-спасатель городской пожарной аварийно-спасательной части №4.

В первую очередь поступает сигнал диспетчеру, который направляет его в ближайшую спасательную часть и службу взаимодействия (в данном случае – скорая помощь).

МЧСники тут же собираются и выезжают в кратчайшие сроки. По пути следования к месту вызова спасатели надевают специальную экипировку (костюмы, жилет), ведь каждый момент дорог.

По прибытии на место происшествия начальник смены оценивает обстановку и обученные бойцы приступают к основному делу, используя спасательную доску и канатную веревку в качестве страховки.

Если провалились под воду...

Не паникуйте. Спасение на 90% зависит от уверенности и психологического состояния провалившегося под воду. Если поблизости есть люди, зовите на помощь. Старайтесь не уходить под воду с головой. Передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение. Добравшись, постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, выбраться на лед. Даже если лед обламывается, не оставляйте попыток выбраться наверх. Когда основная часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь дальше от полыньи. Медленно и осторожно ползите (не вставая) до безопасного места, возвращайтесь обратно по своим следам. Выбравшись на сушу, снимите и отожмите промокшую одежду. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, разведите костер. Вызывайте скорую помощь.

Если стали свидетелем того, как кто-то провалился под лед...

Оказывая помощь провалившемуся под лед человеку, будьте осторожны, чтобы спасать не пришлось уже двоих.

Первое – не паникуем и думаем, что можем сделать и в наших ли это силах. Возможно, лучшим решением будет позвать на помощь более опытного человека.

Вооружитесь палкой, шестом, веревкой или доской, осторожно ползите к полынье, равномерно распределяя вес тела по поверхности, толкая спасательное средство перед собой.

Приблизившись на максимально возможное безопасное расстояние к полынье, протяните пострадавшему палку, шест или бросьте веревку.

Когда начнете вытаскивать пострадавшего, попросите его работать ногами: так будет легче вытащить его из полыньи.

Вытащите пострадавшего в безопасное место и окажите первую помощь, необходимую при переохлаждении организма. Вызовите «скорую».

Если из воды вытащили бездыханное тело...

Сливаем воду из легких. Делаем искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Попытаться вернуть человека к жизни нужно обязательно, даже если он пробыл в холодной воде больше 10 минут.

Напоминаем, что выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда. Относительно безопасным считается лед не менее 10 см. Необходимо соблюдать особую осторожность при передвижении по нему, так как лед местами непрочен.

Подготовил Виктор Чабан