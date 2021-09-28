Выездное заседание на тему строительства прошло в Бобруйске

Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству 28 сентября прошло в Бобруйске. В нем приняли участие Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслан Пархамович и первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило.

Работа депутатов началась со знакомства с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры 7-го микрорайона. Гости посетили недавно открывшиеся учреждения образования: ясли-сад №84 и среднюю школу №35. Участников мероприятия интересовали проблемные моменты и изучение опыта строительства социальных объектов, которые финансируются за счет бюджетных средств.

– Мы ознакомились с новыми микрорайонами, которые интенсивно развиваются в Бобруйске. Очень приятно было увидеть, что, несмотря на все сложности, в том числе и с финансированием, все-таки строятся привлекательные школы, детские сады, микрорайон развивается. Успевает за этим строительством и инженерно-транспортная инфраструктура, появляются новые широкие проспекты. Поэтому, на мой взгляд, достаточно продуманные и качественные решения были преподнесены, чтобы бобручайне получали комфортное место для жизни, – поделился впечатлением Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Руслан Викторович рассказал и о тенденциях в сфере жилищного строительства в целом по стране. На ближайшую пятилетку запланирован поэтапный рост объемов строительства жилья. В прошлом году построено 4 миллиона квадратных метров жилья по доведенному заданию, а к концу пятилетки это будет практически 4,5 миллиона. Особо внимание уделяется росту строительства арендного жилья.

Участники выездного заседания в ходе поездки побывали в производственных цехах ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения». Депутаты вместе с местными органами власти обсудили, что необходимо сделать в рамках изменения законодательства, чтобы упрощать работу строителей.

– Государство уделяет много внимания именно строительству социальных объектов. И мы сегодня были приятно удивлены теми шикарными объектами, построенными в Бобруйске. Конечно, мы порадовались за детишек, которые обучаются в школе и детском садике, ведь для их комфорта созданы все условия. Но мы не должны забывать, что государство тратит огромные средства на возведение этих объектов. Поэтому изучали практику применения в Бобруйске современных конструкций, как можно удешевить строительство, найти возможность экономии бюджетных средств, но в то же время не потерять в качестве и эффективности. Параллельно разбирали те проблемы, которые существуют в строительстве. Наметили ряд вопросов, которые действительно нам надо поправить в своей деятельности, – рассказал председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин, подводя итог рабочего визита в наш город.