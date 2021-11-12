Выездная консультация для детей-сирот прошла в Бобруйске

На базе учреждения образования «Бобруйский государственный технологический колледж» специалистами учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» проведена выездная консультация с выпускниками 2022 года, имеющими статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Учащиеся получили консультацию о порядке обеспечения жилыми помещениями, ремонту закрепленного жилья, трудоустройству и адаптации на рабочем месте, о возможности получения государственной адресной социальной помощи.

Присутствующие получили ответы на все интересующие их вопросы.

Специалист по социальной работе Тарапович Оксана Викторовна. г. Бобруйск, ул. К. Либкнехта 58., тел. 72-83-69.