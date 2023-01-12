«Выбирайте службу Отечеству!» В Бобруйске прошло профориентационное мероприятие

12 января в актовом зале Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска собрались школьники города, чтобы узнать, какие специальности предлагают военные факультеты республиканских вузов. Перед юношами и девушками выступили представители военно-технического факультета Белорусского национального технического университета, военных факультетов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Белорусского государственного университета. БНТУ, помимо презентации, подготовил для бобруйских ребят выступление курсантов, в котором те продемонстрировали навыки ведения рукопашного боя.

БНТУ предлагает следующие специальности: «Строительство зданий и сооружений (промышленное и военное строительство)», квалификация – «Инженер-строитель»; «Экономика и управление (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск)», квалификация – «Экономист. Менеджер»; «Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения)», квалификация – «Инженер»; «Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (техническая эксплуатация автомобильной техники)», квалификация – «Инженер»; «Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (эксплуатация и ремонт многоцелевых гусеничных и колесных машин)», квалификация – «Инженер».

В БГУИРе можно приобрести такие специальности: «Радиосистемы и радиотехнологии», профилизация – «Специальные системы радиолокации и радионавигации»; «Системы и сети инфокоммуникаций», профилизация – «Системы телекоммуникаций специального назначения»; «Системы и сети инфокоммуникаций», профилизация – «Стандартизация, сертификация и контроль параметров»; «Информационная безопасность», профилизация – «Обеспечение безопасности информационных технологий»; «Компьютерная инженерия», профилизация – «Вычислительные системы и сети специального назначения». За годы обучения курсанты приобретут знания и навыки, позволяющие им реализовать себя в области разработки, проектирования и эксплуатации аппаратуры различного назначения, в том числе и военного. В следующем учебном году набор на факультет увеличивается с 80 до 105 человек.

Эти специальности предлагает БГУ: «Химия (радиационная, химическая и биологическая защита)», квалификация – «Специалист по управлению. Химик-эколог»; «Правоведение (юрисконсультская работа в военной сфере)», квалификация – «Юрист»; «Геоинформационные системы (геоинформационные системы специальные)», квалификация – «Специалист по геоинформационным системам»; «Международные отношения (международные отношения в военной сфере)», квалификация – «Специалист по международным отношениям. Переводчик-референт (с указанием языков общения)»; «Международные отношения (международные отношения в информационной сфере)», квалификация – «Специалист по международным отношениям. Переводчик-референт (с указанием языков общения)»; «Прикладная криптография», квалификация – «Математик. Специалист по защите информации». Выпускники военного факультета БГУ распределяются на первичные должности офицерского состава в силовые структуры обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.