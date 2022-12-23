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Выбираем лучшую почтовую марку 2022 года

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Выбираем лучшую почтовую марку 2022 года

«Белпочта» проводит конкурс «Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2022 года». В конкурсе участвую 27 позиций. Победитель  будет определятся путем голосования.

Проголосовать за почтовую марку или почтовый блок можно на сайте почтового оператора до 28 декабря.

«Лучшей будет признана та, которая получит большинство голосов. Если несколько марок получит равное количество голосов, то все они будут признаны лучшими почтовыми марками», — прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Пока в тройке лидеров: Белорусский край. Витебщина (1480, 1481, 1482), за которую отдано более 1 тысячи голосов, на втором месте - Служебные собаки пограничной службы Беларуси (1459, 1460),  – 947 голосов, на третьем - Астрономия. Звездное небо глазами белорусов (1471, 1472, 1473, 1474) - 167 голосов.

Итоги конкурса объявят 30 декабря.

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