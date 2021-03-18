“Вы твердо стоите на страже законности” – Лукашенко поздравил внутренние войска с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником – Днем внутренних войск.

"Каждый день вы твердо стоите на страже законности, мирного труда и покоя наших граждан, постоянно решая уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что особенно четко важная роль внутренних войск в обеспечении общественного порядка проявилась в прошедшем году, когда военнослужащие во время массовых несанкционированных уличных акций сумели противопоставить всем деструктивным силам высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку.

"Убежден, что вы и впредь, будучи истинными патриотами, верными долгу и присяге, сделаете все, чтобы защитить конституционный строй, страну и народ от любых противоправных посягательств", - подчеркнул Александр Лукашенко.