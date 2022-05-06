Вы – наш гордость, наша слава! В канун Дня Победы в Бобруйске поздравляют ветеранов

В нашем городе и в будни, и в праздники особое уважение и почет – людям, отвоевавшим мир и свободу на нашей земле во время Великой Отечественной войны. Но в канун самого главного праздника страны – Дня Победы – мы с еще большим трепетом спешим с цветами и подарками, с поздравлениями и искренними теплыми словами в гости к нашим самым дорогим жителям города, к тем, кому обязаны счастьем жить, к нашим дорогим ветеранам. И эту традицию не изменить, как не изменить и нашего безмерного почтения к героям.

Сегодня к ветеранам Великой Отечественной войны Марии Степановне Солтан и Евгении Григорьевне Блувол пришли в гости депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, глава администрации Ленинского района Андрей Дубинчик, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Наталья Кирпичева, заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования ТЦСОН Ленинского района Ольга Лапаник.

Мария Степановна Солтан родилась в городском поселке Кличев, там училась и росла. Когда началась война, девочка ходила во второй класс, с февраля 1943 по июль 1944 года была связным 277-го партизанского полка Могилевской области. После окончания войны закончила 10 классов и поступила в педагогический институт в Минске. Выйдя замуж за военнослужащего, переехала жить в Бобруйск. Долгое время работала учителем белорусского языка и литературы в средней школе №2, занимала должность директора в Бобруйской вспомогательной школе, откуда и ушла на пенсию с общим стажем работы 39 лет.

– От всего района и от себя лично поздравляю Вас с наступающим праздником Победы. Вы – представитель сильного поколения, которое прошло такие тяготы и лишения, что мы не можем такое и представить. Благодаря вашим усилиям, мы сегодня живем в свободной сильной Беларуси, – обратился Андрей Викторович.

– Весь Ваш жизненный путь, профессиональная деятельность действительно являются примером для нас, живите в радости, пусть каждый день будет добрым и светлым, – поздравила Ирина Николаевна.

Мария Степановна по-учительски внимательно познакомилась с каждым из гостей, никого не оставила без сладких гостинцев, и дала полезный совет долголетия: не принимать проблемы близко к сердцу – это поможет сберечь нервы и здоровье.

– А здоровье – это главное! Его я в ответ на поздравления пожелаю каждому из вас, – обратилась к гостям на прощенье Мария Степановна.

Радушно и с лучезарным настроением встретила гостей и Евгения Григорьевна Блувол. Сразу видно, что к приезду готовилась не 5 минут: со вкусом подобранная одежда, свежий весенний макияж, и стильная шляпка (к слову, их в коллекции Евгении Григорьевны – 60 штук!).

– Вы не думайте, что я только сегодня такая нарядна, – подчеркнула Евгения Григорьевна. – Я всегда стараюсь так выглядеть: маникюр, макияж – этого никто не отменял!

Многое пережила эта жизнерадостная женщина в молодые годы. Когда началась Великая Отечественная война, девушке было всего 14 лет. Ее семья уехала в эвакуацию. После освобождения Смоленщины, откуда родом Евгения Григорьевна, вернулась назад, но стала жить в деревне Козловка, потому что фашисты расстреляли ее бабушку и сожгли дом. В 17 лет пошла работать санитаркой в военный госпиталь вместе с двоюродной сестрой и тетей. Туда привозили раненых прямо с поля боя, за которыми она ухаживала, помогая снова встать им в строй. Но о тех годах вспоминать не любит, зато с охотой рассказывает о не менее славном послевоенном отрезки жизни.

– По образованию я юрист, но в душе – культорганизатор. В конце 1950-х – начале 1960-х годов я руководила хором доярок колхоза имени А. Пушкина в Воротыни, благодаря которому получила правительственную награду. Мой хор выступал по всей Беларуси. Участницы пели акапельно. Я говорила дояркам: «Вот увидите, вы доедете и до Москвы». И они доехали: выступали в городке космонавтов, на ВДНХ.

И сегодня Евгения Григорьевна с наслаждением спела для гостей жизнеутверждающую задорную песню. После встречи с таким человеком в душе остается незыблемая уверенность: все обязательно будет хорошо. А иначе и быть не может!

– Эти люди – символ эпохи, – поделился после встреч с ветеранам Андрей Дубинчик. – Именно они передают нам и будущим поколениям пример, как надо жить: их образ мышления, характер, несгибаемая сила воли позволяют преодолеть все трудности, все тяготы и лишения. Эти люди доказывают: что бы человеку ни выпало в его судьбе, все можно пройти достойно с высоко поднятой головой.