Ввод жилья в Беларуси в январе-октябре увеличился на 6,9%

В Беларуси в январе-октябре 2020 года введено в эксплуатацию 3,08 млн кв.м жилья. Это на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Организации всех форм собственности построили 35,3 тыс. квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 176,1 тыс. кв.м, или 38,2% всего введенного жилья.

Из введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 889,8 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено 965,3 тыс. кв.м, или 31,3% ввода по стране.