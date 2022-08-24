Введен запрет на посещение лесов
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Зависит это от класса пожарной опасности, установленного на данной территории. Сейчас действует четвертый.
Что же означает ЗАПРЕТ на посещения лесов?
При ЗАПРЕТЕ посещение лесного массива запрещено вовсе, в т.ч. сбор ягод и грибов, прогулки, пикники и проезд на транспорте. Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями до 12 б.в.
Следить за оперативной обстановкой можно в мобильном приложении МЧС «Помощь рядом» или на сайте Министерства лесного хозяйства.
Берегите лес и себя!
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