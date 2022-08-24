Введен запрет на посещение лесов

Зависит это от класса пожарной опасности, установленного на данной территории. Сейчас действует четвертый.

Что же означает ЗАПРЕТ на посещения лесов?

При ЗАПРЕТЕ посещение лесного массива запрещено вовсе, в т.ч. сбор ягод и грибов, прогулки, пикники и проезд на транспорте. Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями до 12 б.в.

Следить за оперативной обстановкой можно в мобильном приложении МЧС «Помощь рядом» или на сайте Министерства лесного хозяйства.

Берегите лес и себя!