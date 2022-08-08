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Общество

Вузы Беларуси завершают прием документов на платную форму обучения

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Вузы Беларуси завершают прием документов на платную форму обучения

Вузы Беларуси завершают прием документов на платную форму обучения, сообщает БЕЛТА.

Зачисление на бюджет в большинстве вузов завершилось 4 августа. В Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах - 29 июля. В заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля абитуриентов зачислят по 20 декабря.

На платную форму обучения зачисление пройдет по 10 августа. На заочное в вузы сельскохозяйственного профиля - по 20 декабря.

Дополнительный набор в учреждениях высшего образования на обучение за счет средств бюджета завершился накануне, 7 августа.

Приемная кампания в вузы закончится 10 августа - в последний день зачисления платников.

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