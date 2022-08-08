Вузы Беларуси завершают прием документов на платную форму обучения
6 0
Вузы Беларуси завершают прием документов на платную форму обучения, сообщает БЕЛТА.
Зачисление на бюджет в большинстве вузов завершилось 4 августа. В Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах - 29 июля. В заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля абитуриентов зачислят по 20 декабря.
На платную форму обучения зачисление пройдет по 10 августа. На заочное в вузы сельскохозяйственного профиля - по 20 декабря.
Дополнительный набор в учреждениях высшего образования на обучение за счет средств бюджета завершился накануне, 7 августа.
Приемная кампания в вузы закончится 10 августа - в последний день зачисления платников.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Вузы Беларуси завершают прием документов на платную форму обучения
-
Экипаж Андрея и Сергея Дроздов из Кировского района первым на Могилевщине покорил новый рубеж по намолотам
-
Военнослужащие 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка постели детский оздоровительный лагерь «Мечта»
-
Работники железнодорожного транспорта отмечают профессиональный праздник
-
ЗОЖ и активная молодежь. В Бобруйске прошел городской фестиваль студенческих отрядов