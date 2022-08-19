Второй укос трав в Беларуси проведен более чем на 83% площадей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным оперативной информации, на утро 19 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,663 млн га, что составляет 77,7% от плана. В Брестской области убрано 98,5% площадей (341 тыс. га), Витебской - 60,9% (220,4 тыс. га), Гомельской - 81,6% (282,9 тыс. га), Гродненской - 74,3% (226,8 тыс. га), Минской - 79% (354,7 тыс. га), Могилевской - 71,5% (237,6 тыс. га).

В стране намолочено 6,239 млн т зерна при средней урожайности 37,5 ц/га. В этом году урожайность отмечается выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году она составила 30,9 ц/га.

Озимый рапс на зерно убрали с 300,4 тыс. га, что составляет 97,5% к уборочной площади, намолотили 799,3 тыс. т при средней урожайности 26,6 ц/га. Посеяли озимый рапс на зерно на 183,4 тыс. га - это 43,3% от плана.

Пивоваренный ячмень убрали с 37,6 тыс. га - это 68,8% от плана, намолотили 149,2 тыс. т при средней урожайности 39,7 ц/га, а в прошлом году на этот период было 32,3 ц/га.

Лен вытереблен на 42,8 тыс. га, что составляет 96,6% уборочной площади.

Второй укос трав проведен на 856,9 тыс. га (83,9% от плана). Заготовлено 732,7 тыс. т сена (76,7% от плана), 11,85 млн т сенажа (88,2%) и 351,6 тыс. т силоса (1,84%).

В этот период работали 5516 зерноуборочных комбайнов, что составляет 73,1% к наличию этой техники в Беларуси.