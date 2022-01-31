Второй спарринг межсезонья ФК «Белшина»

30 января ФК «Белшина» провел второй контрольный спарринг межсезонья. В Минске на новом стадионе «Динамо-Юни» «красно-черные» уступили со счетом 0:2 минскому «Динамо».

По окончании матча своими впечатлениями и ближайшими планами команды поделился тренер «Белшины» Альберт Рыбак:

– Учитывая, что тренерской штаб уже немного поработал, ребята на поле выглядели уже более организованными. Было заметно, что стараются выполнять наши требования и установки. Мы же продолжаем следить за игроками, которые находятся на просмотре и делаем выводы, отбираем тех, кто нужен в составе. Пытаемся сохранить линию атаки минувшего сезона, добавив и усилив ее. Очень нужны игроки обороны, которые будут реально помогать команде.

– Альберт Владимирович, 3 февраля «Белшина» уезжает в Брест…

– Да, этот сбор также направлен на просмотр игр. В ходе его нам предстоит сыграть в двух турнирах. Первый пройдет с 4 по 6 февраля, будем играть с двумя командами из Бреста и «Славией». Затем небольшой интервал – восстановительный день, теоретические занятия… С 10 по 14 февраля – второй турнир, в котором примут участие помимо нашей, еще пять команд (гродненский «Неман», «Динамо» Брест, «Славия» Мозырь, «Волынь» из Луцка…). Надеемся, что в Бресте определимся с футболистами, с которыми будем вести дальнейшую работу. Процентов 80 состава должны быть сформированы.

– После Бреста возвращаетесь на родной стадион имени А. Прокопенко?

– Продолжим целенаправленную работу в Бобруйске.