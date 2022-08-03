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Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

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Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"По данным на утро 3 августа, намолочено 1944 тыс. т зерна. По окончанию рабочего дня эта цифра будет значительно выше", - рассказали в пресс-службе.

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