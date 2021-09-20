Второй год подряд Победителем смотра-конкурса профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны стала команда Могилевского областного управления охраны

На центральном стадионе города Борисов завершился XVIII открытый республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

За главный приз — служебный автомобиль Geely и звание победителей боролись команды со всех областей нашей страны.

Интрига, кто же станет победителем, держалась до последней минуты. Все решала комбинированная милицейская эстафета, которая проходила в последний день соревнований.

И в итоговой таблице по сумме всех конкурсов лучшими признана команда Могилевского областного управления охраны.

Необходимо отметить, что уже второй год подряд команда-победитель Могилевского областного управления Департамента охраны забирает с собой главный приз смотра-конкурса – автомобиль! Серебро соревнований взяли представители Гродненской области, бронзу — Витебской.

В течение четырех дней сотрудники охраны сразились в захватывающих соревнованиях, таких как стрельба, владение боевыми приемами борьбы, курсе дрессировки служебных собак, практическом экзамене, автомобильном маневрировании, экзамене по медподготовке и комбинированной милицейской эстафете.

На церемонии награждения заслуженные медали получили как команды в различных номинациях, так и сотрудники в индивидуальном соревновании. Некоторые из них становились на пьедестал не единожды.