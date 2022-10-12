Второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 97%

Второй энергоблок белорусской АЭС практически готов. Сейчас идут дополнительные технологические и пусконаладочные работы.

В то же время сроки включения в сеть первого энергоблока после планово-предупредительного ремонта скорректированы. Специалисты проверяют состояние металла, проводят диагностику реакторного оборудования и трубопроводов различных систем, а также загружают свежее ядерное топливо.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: «Выход из планово-предупредительного ремонта – очень важный и ответственный этап. Необходимо быть уверенным, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. А необходимость корректировки ремонта обусловлена с учетом опыта эксплуатации аналогичных блоков на других АЭС».

Всего с момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему АЭС в Островце выработала более 9 миллиардов киловатт/часов электроэнергии, что позволило заместить значительный объем природного газа. А еще – удовлетворить возрастающие потребности жителей и предприятий.