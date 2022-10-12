Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 97%

2 0

Второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 97%

Второй энергоблок белорусской АЭС практически готов. Сейчас идут дополнительные технологические и пусконаладочные работы.

В то же время сроки включения в сеть первого энергоблока после планово-предупредительного ремонта скорректированы. Специалисты проверяют состояние металла, проводят диагностику реакторного оборудования и трубопроводов различных систем, а также загружают свежее ядерное топливо.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: «Выход из планово-предупредительного ремонта – очень важный и ответственный этап. Необходимо быть уверенным, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. А необходимость корректировки ремонта обусловлена с учетом опыта эксплуатации аналогичных блоков на других АЭС».

Всего с момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему АЭС в Островце выработала более 9 миллиардов киловатт/часов электроэнергии, что позволило заместить значительный объем природного газа. А еще – удовлетворить возрастающие потребности жителей и предприятий.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »