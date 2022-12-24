Второй домашний матч «Динамо-Шинника» завершился победой над «Русскими Витязями»

В рамках регулярного чемпионата МХЛ «Динамо-Шинник» во втором матче на «Бобруйск-Арене» одолел клуб «Русские Витязи» со счетом 3:1, сообщает belarushockey.com.

Белорусский коллектив уступал по итогам двух периодов со счётом 0:1, но в третьем отрезке благодаря голам Мирослава Михалева, новичка минского «Динамо» Тимофея Ковгорени, а также шайбе Ивана Аношко в пустые ворота, бобруйчане вырвали победу.

Подопечные Андрея Михалева занимают седьмое место в таблице Западной конференции и четвертую строчку в Серебряном дивизионе. Следующий матч «Динамо-Шинник» проведет 26 декабря дома против «СКА-1946».

«Динамо-Шинник» – «Русские Витязи» – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

0:1 – 02:55 Кондырев (Мирзабалаев, Ануфриев)

1:1 – 44:23 Михалев (Глинский, Аношко)

2:1 – 52:28 Т. Ковгореня (Ладутько)

3:1 – 59:44 Аношко (Михалев, Сотишвили) ПВ

ДИНАМО-ШИННИК: Масальский (Лущик); Севко – Ковгореня, Михалев – Аношко – Сотишвили; Шатило – Волочко, Дадутько – Липский – Клавдиев; Глинский – Гришков, Бориков – Игнатенко – Звягин; Якунин – Муромцев – Шидловский; Криштофик, Ермоленко.

РУССКИЕ ВИТЯЗИ: Шерстнев (Смирнов); Швангирадзе – Беляев; Мирзабалаев – Кондырев – нуфриев; Васильев – Недоспелов, Магеря – Янченко – Детков; Громов – Васильев, Зверев – Алмазов – Шувалов; Ванин – Саютин, Сапанов – Горбанб – Башлыков.

Следующий домашний матч пройдет в "Бобруйск-Арене" 26 декабря. Бобруйская команда "сразится" со «СКА-1946». Начало в 16:30.

Смотрите ниже фоторепортаж Александра АНТАШКЕВИЧА.